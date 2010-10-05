Режиссера «Крепкого орешка» посадят в тюрьму

59-летний кинорежиссер был осужден за дачу ложных показаний в суде по делу о частном детективе и оштрафован на 100 тысяч долларов после того, как признал, что солгал в суде. Мактирнан заявлял, что не нанимал скандального сыщика Энтони Пеликкано для того, что бы тот собирал информацию о продюсере Чарльзе Ровене, вместе с которым он работал в 2002 году над картиной Ролербол. Сообщается, что по окончании тюремного заключения Джон Мактирнан еще три года будет находиться на испытательном сроке. Стоит отметить, в сентябре 2007 года Джон Мактирнан был приговорен к четырехмесячному тюремному заключению и штрафу в $100 тысяч за дачу ложных показаний ФБР.