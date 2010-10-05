Меценат Пинчук согрел Могилевскую и Лорак

Находясь в вип-зоне и наблюдая за акцией «Битва за майбутнє» Наталья Могилевская и Ани Лорак могли, как и все остальные, мерзнуть на холоде. Но знаменитый олигарх Виктор Пинчук, как истинный джентльмен, не мог смотреть на озябших хрупких и беззащитных девушек. Пинчук сразу же нашел пиджаки для Могилевской и Лорак, которым явно было приятно внимание столь влиятельного человека. Обе певицы были в восторге от общения друг с другом. Более того, со стороны можно было подумать, что Ани Лорак и Наталья Могилевская - ближайшие подруги. Скорее всего, певицы очень давно не виделись, потому и сложилось впечатление, что они безумно благосклонны друг к дружке.