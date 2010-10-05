Джоан Роулинг напишет еще одну книгу о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг не исключает, что в будущем появится очередная книга о волшебнике Гарри Поттере. Об этом, она заявила в интервью американской журналистке и телеведущей Опре Уинфри. Телеведущая спросила Роулинг, напишет ли она новый роман о мальчике-волшебнике, на что писательница ответила: «Я не говорю, что я этого не сделаю. Мне нравится писать книги, я должна творить для своего душевного здоровья». Роулинг также отметила, что после заключительной части саги о волшебнике «Гарри Поттер и дары смерти» она расплакалась: настолько она привязалась к своему персонажу. Ранее писательница говорила, что окончательно завершила серию книг о Гарри Поттере после издания в 2007 году последнего, седьмого романа цикла «Гарри Поттер и дары смерти». 19 ноября 2010 года на экраны выйдет первая часть последнего фильма поттерианы «Гарри Поттер и Дары смерти». Премьера второй части запланирована на 15 июля 2011 года. В конце сентября в интернете появился первый официальный трейлер, посвященный первой части фильма «Гарри Поттер и Дары смерти».