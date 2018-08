Канье Уэст обнародовал название нового альбома

Рэпер Канье Уэст обнародовал название и дату выхода своего нового студийного альбома. Пластинка будет озаглавлена «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» и поступит в продажу 22 ноября. Ранее певец называл в качестве вариантов названия «Good Ass Job» и «Mama's Boy». Теперь же он подчеркнул, что единственным вариантом названия пластинки для него всегда был «My Beautiful Dark Twisted Fantasy». Некоторое время назад Канье Уэст устроил акцию «Good Fridays», в ходе которой каждую пятницу выкладывал в интернет бесплатный трек с нового альбома. На минувшей неделе рэпер прекратил раздачу треков после того, как один из них – «All of the Lights» - попал в Сеть без его ведома. Несмотря на это, заявил Уэст, песни с акции «Good Fridays» попадут на альбом «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», а финальная версия «All of the Lights» будет издана отдельным синглом.