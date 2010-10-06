Собчак сбежала из Москвы

Ксения Собчак решила сбежать подальше от полной стрессов Москвы и провести несколько дней во французской столице в компании давней подруги Ники Белоцерковской. Издатель и известный блоггер-кулинар очень ждала приезда Ксении, которую всегда ласково зовет «Барабакой». В Париже заметно теплее, чем в российской столице, так что подруги смогут насладиться совместными прогулками и шопингом. Кстати, в поездку Собчак уже захватила увесистый чемодан с вещами, которых должно хватить на все случаи жизни. Девушка даже привезла свой любимый меховой жилет, который будет особенно приятно выгуливать в погожие прохладные деньки. Парижские каникулы Ксении Анатольевны может омрачить разве что решение властей не пускать туристов на Эйфелеву башню. На днях из-за подозрений о готовящемся теракте всех желающих посетить главную достопримечательность города вежливо разворачивали.