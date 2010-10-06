У Брежневой выросла грудь

Вера Брежнева неоднократно занимала первые места за свою красоту, только обсуждать свои достоинства не любит, утверждая, что желает, чтобы ее знали и узнавали благодаря творчеству. Несмотря на это, поклонники любят обсудить тему: какого же размера грудь у певицы. И как ни пыталась артистка утаить информацию – все тайное стало явным. У Веры – второй с половиной размер. Единственное, о чем певица не стесняется говорить – о своей натуральности. «Я, конечно, могла бы вам показать, что у меня грудь своя, – шутя, предлагает Брежнева. – Но вы все равно не поверите. К счастью, пока я могу обойтись без хирургического вмешательства. Моя грудь выросла только в 17 лет, а до этого спрашивали: «Почему ты плоская?». Даже обзывали доской», – вспоминает певица.