Леди ГаГа выселила Киркорова

Леди Гага поселилась на Кипре в номере Филиппа Киркорова. Из-за скандально известной западной исполнительницы компанию российского поп-короля попросили переехать из люкса в отеле на Кипре в номер классом ниже. До завершения отпуска Киркорова, который он проводил вместе с друзьями на золотых песках острова в Средиземном море, оставалось буквально несколько дней, когда звезде отечественного шоу-биза сообщили, что со дня на день в отель заезжает всемирно известная певица Леди Гага и для своего визита она попросила самый шикарный люкс. Как раз в нем на тот момент и отдыхал Филипп Бедросович. «Киркорову предложили переехать в другой, чуть менее роскошный номер, на что он скрепя сердце пошел, ведь является давним поклонником артистки», – рассказали в окружении великодушного певца. Лично познакомиться с самой кассовой исполнительницей современности Филиппу так и не удалось: он улетел с острова буквально за несколько часов до ее приземления.