О Валерии сняли фильм

На днях на экраны выйдет многосерийный фильм под названием «Была любовь», в основу которого легла реальная жизнь певицы Валерии. У певицы были как взлеты, так и падения, и ее жизненный путь очень подходит для съемок подобных фильмов. В основу сериала была положена ею написанная книга «И жизнь, и слезы, и любовь...». «У меня и в мыслях не было писать мемуары. Но однажды муж Иосиф попросил дать ему прочитать фрагменты моих дневников. И завелся: «Надо тебе писать книгу!» Я подумала-подумала: может, действительно стоит? Правда, у меня не был записан значительный период моей несладкой жизни с предыдущим мужем - не до дневников было. Но эти кошмарные события я и так помнила в деталях. В общем, собрала недостающий материал, и мы выпустили книгу», - говорит Валерия. Певица появится в фильме - у нее там особенная роль. «Да, появляюсь в начале и в конце фильма. Как и мои дети: Артем, Аня и Арсений - они играют самих себя. Кстати, в прессе появилась информация, что моя дочка Аня сыграла меня в молодости. Она действительно поступила в театральное училище, и когда-нибудь непременно будет сниматься, но не сейчас», - говорит певица.