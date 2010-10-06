Грандиозное шоу Анны Седаковой

Новое грандиозное шоу красавицы Анны Седоковой, которое призвано вывести певицу на новый творческий уровень, стало самым громким событием в светской жизни московских селебрити этой осени. Жуткие московские пробки едва не сорвали пышное мероприятие. Гости в клубе «Pacha Moscow», пришедшие полюбоваться феерическим шоу Анны, собрались к полуночи, однако шоу началось с опозданием в два часа. «Я была в шоке, когда время моего выхода на сцену уже подходило, а мы вместе со всеми сценическими костюмами и техникой еще стояли на Ленинградке. Если честно, то я даже не надеялась, что зрители готовы столько ждать и была приятно удивлена, не обнаружив в клубе ни одного свободного места», - призналась Седокова уже после своего выступления. За время действа Анна сменила 8 нарядов. Наиболее запоминающимися стали алое летящее платье и футуристический зеркальный корсет, будоражащий мужское воображение... а маленькой сцене клуба две лучшие танцовщицы и загадочная гимнастка выделывали такие пируэты, на которым бы многим не хватило бы и большого зала. Пятой участницей нового зажигательного шоу стала DJ Anastasia – любимица украинских и европейских танцполов, сексуальная красотка, которая знает толк в позитивной музыке всех направлений и умеет создать атмосферу счастья. Зал пел стоя. Анна исполнила уже полюбившиеся многим хиты, а так же новые песни. И эффект не заставил себя долго ждать. Откинув предрассудки, актриса Наталья Рудова принялась танцевать прямо на столе, чем создала еще больший ажиотаж среди присутствующих. Шоу Анне, несомненно, удалось. Гости несколько раз вызывали ее на бис и отпустили только под утро.