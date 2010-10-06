Оззи Осборн записал кавер на Леннона

Экс-вокалист Black Sabbath Оззи Осборн записал кавер-версию песни Джона Леннона «How?» в честь 70-летнего юбилея экс-битла. Песня, изначально вышедшая на втором сольном альбоме Леннона «Imagine» 1971 года, с 5 октября доступна в онлайн-магазине iTunes. Все доходы с продажи композиции будут переданы правозащитной организации Amnesty International. На песню также был снят клип, в котором Оззи запечатлен прогуливающимся по улицам Нью-Йорка и возлагающим цветы к мемориалу памяти Джона Леннона в Центральном парке. Оззи Осборн неоднократно признавался в любви к творчеству Джона Леннона и The Beatles. По его словам, последние явились главными источниками вдохновения для его собственной музыкальной карьеры. 9 октября 2010 года исполняется 70 лет со дня рождения Джона Леннона. К юбилею музыканта по всему миру пройдут концерты в его честь и другие памятные акции. Основатель The Beatles был застрелен 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. Убийца, Марк Чэпмен, в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме.