Анну Николь убили врачи

Два врачи помогали снабжать Анну Николь Смит мощными лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту. Эти средства подпитывали ее наркозависимость, приведшую к смерти. Актриса и модель Playboy умерла в феврале 2007 года от случайной передозировки лекарства, купленного по рецепту. Она скончалась во Флориде в возрасте 39 лет, хотя врачам не были предъявлены обвинения в ее смерти. Сейчас выяснилось, что врачи Сандип Капур и Кристин Эрошевич выписывали лекарства для Смит в сотрудничестве с бывшим компаньоном модели, Говардом Стерном, что усугубляло ее наркозависимость, говорится в представлении прокуратуры. «Она превратилась в наркоманку задолго до преступления, по которому были выдвинуты обвинения», - заявил заместитель окружного прокурора Дэвид Баркхерст на судебном процессе, который проходит в Лос-Анджелесе, добавив: «Она страдала от наркотической зависимости». «Мы выявили сотни рецептов, выписанных один за одним» для Смит, она принимала опиат Dilaudid. Сейчас 42-летнему Капуру и 62-летнему Эрошевичу предъявлены обвинения в заговоре с целью снабжения наркомана наркотиками. «Они пренебрегали своими обязанностями и злоупотребляли своей властью», - заявил прокурор о действиях обоих врачей.