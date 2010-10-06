Изюминка Джамалы

Певица Джамала ворвалась на украинскую сцену всего год назад, хотя ее будущее уже сейчас очень легко представить за пределами Украины. Ее дебютный альбом, записанный на английском, многое говорит об обладательнице поистине уникального вокала. Следующий этап развития певицы – участие и желанная победа в текущем Национальном отборе на «Евровидение-2011». Разрываясь между Лондоном, Амстердамом, Стамбулом, Москвой с бесконечными гастролями, Джамала приземлилась в своей киевской студии. Скромная, сдержанная и вдумчивая, в жизни Джамала совершенно непохожа на эксцентричную певицу, которую мы привыкли видеть на сцене. Ее семейные традиции проливают свет на внесценический образ певицы. Родившись в мусульманской семье в Киргизтане, Джамала привыкла к консерватизму. Она не курит и не пьет. С матерью-пианисткой и отцом-дирижером, Джамала не видела для себя иного будущего, кроме большой сцены. Уникальный вокал в четыре октавы, равный по силе Уитни Хьюстон, - обьективная причина для зависти для многих эстрадных исполнителей. Классика от Дмитрия Шостаковича и настоящий американский джаз от Хэрби Хенкока, Джеймса Брауна и Билли Холидея – вот музыкальные предпочтения Джамалы. «Сегодня я пою на английском потому, что это истинный язык американской музыки 60-х, которую я так обожаю. Я привыкла к ней и не хочу разрушать ее ритмику», - признается Джамала.