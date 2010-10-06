Лазарев никогда не женится на Кудрявцевой

Когда Лазарев узнал, что Кудрявцева изменила ему с Игорем Верником, они расстались. Но очень скоро Сергей ее... простил. «Я умоляла! Звонила, писала сообщения, передавала просьбы через друзей! И его сердце вновь растаяло», - говорит Лера. Однако, пощадив возлюбленную, певец поставил ей жестокое условие. «Я простил, но сделал выводы, - сказал Лазарев. - Измена - очень серьезный поступок. И если она смогла меня предать раз, то не исключено, что это повторится снова. И если раньше я думал жениться на Лере, то сейчас, я уверен, этого не будет никогда!» «Лера его очень любит, - рассказали друзья звезд. - И она, хоть и через силу, согласилась на все. Да и потом, сможет ли Лера найти себе парня лучше Сергея? Все-таки, как ни крути, в следующем году ей уже стукнет 40 лет!»