На «самой красивой попе планеты» трещит купальник

Вместе с супругом, рэпером Ice-T красотка провела уик-энд, жарясь на пляже. Знаменитые прелести Николь – ее огромная «пятая точка» и внушительная грудь – обтягивал чисто символический купальник-бикини. Окружающие могли свободно любоваться на попу модели, едва прикрытую двумя кусочками оранжевой ткани. Как обычно красотка, завидев папарацци, принялась старательно позировать и выставлять свои достоинства в наиболее выгодном ракурсе. Известно, что модели всегда нравилось повышенное внимание к ее попе - так, она постоянно выкладывает снимки «пятой точки» на своей странице в интернете. Именно таким активным самопиаром Коко и заработала титул «самой красивой попы планеты». Хотя до сих пор не утихают споры о натуральности ее ягодиц, Остин уверяет, что они такие большие и круглые исключительно от природы. В интервью Playboy Николь даже предлагала сделать «тесты» - разрешить кому-нибудь хорошенько потрогать ее попу, чтобы убедиться, что там нет имплантантов.