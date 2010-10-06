Оливия Уайлд станет матерью Джастина Тимберлейка

Актриса Оливия Уайлд сыграет мать главного героя в новом фантастическом фильме режиссера Эндрю Никкола, который раньше носил название «Бес. смертный» / «I’m.Mortal» (Никкол отказался от старого наименования, но пока не предложил новых вариантов). Главные роли в ленте исполнят Аманда Сейфрид и Джастин Тимберлейк. Действие происходит в ближайшем будущем, когда наука достигла невероятного прогресса и человечество смогло осуществить свою мечту по предотвращению процесса старения – он останавливается в 25 лет. Но земному шару грозит перенаселенность, поэтому новой валютой становятся уже не деньги, а само время. Те, кто богат этим ресурсом, могут позволить себе вечную жизнь, те же, у кого его нет, обречены на то, чтобы рано или поздно умереть. У главного героя (Джастин Тимберлейк) нет времени (то есть денег), соответственно, ему грозит смерть от старости. Однако по счастливой случайности он получает наследство, и теперь у счастливчика есть все шансы распробовать вечную жизнь, вот только свою мать ему спасти не удается. Возникает и другая проблема: молодой человек вынужден пуститься в бега, прихватив с собой богатую заложницу (именно ее и сыграет Аманда Сейфрид). Вскоре оба понимают, что любовь значит больше, чем время, и начинают бороться с системой.