Первый секс Джонни Деппа был в автомобиле

Первый сексуальный опыт голливудских знаменитостей зачастую был в ранней молодости. Сиенна Миллер лишилась девственности в 16 лет в собственной спальне. «Моя мама была против того, чтобы я тайком переспала с моим другом где-то «на стороне», потому я привела его домой», — рассказывает актриса. Юность Анжелины Джоли выдалась бурной. Девственность неукротимая Энджи потеряла в 14 лет с первым бой-френдом. Похоже, что тогда будущая звезда тяготела к техникам БДСМ. «Во время секса я хотела чувствовать как можно больше, — вспоминает она, — потому взяла в руки нож и начала резать им своего друга». Джессика Симпсон свой первый раз «отложила» до первой брачной ночи с Ником Лаше в октябре 2002. С тех пор актриса успела развестись с супругом, но до сих пор с теплотой вспоминает о случившемся. «Тогда я не могла дождаться окончания праздника, чтобы, наконец, подняться с мужем наверх в спальню, и от нетерпения разве что не выпрыгивала из подвенечного платья. Эта ночь была сказочной», - говорит актриса. Джонни Депп расстался с невинностью в 13 — в модном тогда стиле «секс и рок-н-ролл», Джонни играл в коллективе под названием The Flame. «Все случилось на заднем сиденье автомобиля, а девушка была фанаткой нашей группы», — воспоминает актер. Первый раз в жизни Эштон Катчер занялся сексом в лесу. «Секс был отвратительным. С этой девушкой меня познакомил друг, и мне было очень стыдно, потому что весь процесс занял около 2 секунд. Два года спустя я снова переспал с ней, просто, чтобы доказать, что мои достижения в сексе значительно улучшились», — признается актер. В 12 лет Орландо Блум первый раз поцеловался. По его собственному признанию — «это было ужасно», потому что постоянно мешали зубы. В 14 он зашел еще дальше и занялся любовью с девочкой, которую обожал. «С тех пор, — отмечает актер, — мой интерес к женщинам значительно вырос». Актриса Брук Шилдс впервые занялась сексом, когда ей было 22. До сих пор она считает, что это был неудачный возраст и уверена в том, что ей следовало бы начать заниматься любовью гораздо раньше. Чарли Шин открыто говорит о том, что рано познал вкус продажной любви — он потерял девственность в 15 в Лас-Вегасе с одной из ночных бабочек. «Я потратил очень много на проституток, но не жалею об этом. Женщины — это удовольствие, а свой первый раз я не забуду никогда», — признается Чарли.