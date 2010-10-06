Келлан Лутц живет с Анной Линн

Лутц и Маккорд, которые встречаются с начала прошлого года, теперь живут вместе в квартире, принадлежащей актрисе. «Келлан отказался от своего жилья в Лос-Анджелесе, чтобы постоянно находится рядом с Анной Линн», - проговорился один из приятелей актерской пары. «Он продолжает перетаскивать к ней все больше и больше своих вещей. Келлан поначалу не спешил с развитием их отношений, но со временем понял, что Анна Линн подходит ему идеально. Она – сногсшибательная и очень тонко чувствующая!», - добавил он.