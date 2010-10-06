Кэти Холмс не хочет рожать

Брак Тома Круза и Кэти Холмс под угрозой. Причиной разлада в семье является желание Тома Круза завести еще одного ребенка. Актер давно говорил об это своей жене. Однако Кэти Холмс хочет посвятить себя воспитанию дочери Сури. Она не считает, что готова родить второго ребенка. Кэти заявила о том, что не собирается заводить еще одного ребенка в ближайшее время, чем вызвала ярость своего супруга. Том был возмущен рассказом об этом в интервью, ведь он всегда предпочитал сохранять личную жизнь в секрете. Круз считает, что его жена поступает очень эгоистично, отказываясь заводить ребенка. Он надеялся, что она забеременеет в этом году, а она безжалостно разбила его надежды.