Студентки МГУ разделись для Путина

Студентки факультета журналистики МГУ подготовили премьер-министру РФ Владимиру Путину подарок ко дню рождения в виде эротического календаря. Календарь на 2011 год отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров. На каждой странице размещено по одной фотографии студенток в нижнем белье и личное обращение к премьеру. Обращения девушек к Путину представляют собой короткие фразы, связанные с недавними российскими событиями, или носят абстрактный характер: «Всем бы такого мужчину», «Как насчет третьего раза?», «Леса потушили, а я все еще горю!», «Вы - лучший!», «Я вас люблю!», «Прокатите на «Калине»!», «Возьмете вторым пилотом?», «Ну а кто, если не вы?», «С годами вы только лучше», «Вы - мой премьер», «Мне не нужна рында. Мне нужны вы», «Хочу поздравить лично. Перезвоните 8-925-159-17-28». Календарь можно купить в сети гипермаркетов «Ашан». Фотографии всех страниц календаря можно посмотреть в блоге пресс-секретаря «Наших». Владимир Путин родился 7 октября. В 2010 году ему исполнится 58 лет.