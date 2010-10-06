Зеленский писал под чужым именем

16 октября на канале СТС стартует юмористическое шоу – «Украинский квартал», адаптация оригинальной украинской версии. Главным идеологом, автором и ведущим актером передачи стал шоумен Владимир Зеленский. В будущем году на экраны выйдет фильм «Служебный роман. Наше время», где Владимир предстанет в образе Анатолия Новосельцева. Артист гордится и успехами на телевидении. Недавно». Такой напряженный график оставляет мало времени на личную жизнь, поэтому каждую свободную минуту шоумен старается посвятить жене Елене и дочке Саше. Как признается Владимир, такая загруженность для него – дело привычное, ведь без работы он никогда не сидел. «В студенческие годы чем только я не занимался! – растекается в улыбке Зеленский. - Чтобы принести домой хоть немного денег в те самые 90-е, мы с компанией ребят клали на пол шляпу и пели под гитары в подземном переходе. Одно время я вагоны разгружал, ездил в села помогать рассортировывать по ящикам урожай. Смешно вспомнить, но когда мы приезжали на переговоры со спонсорами, то свою старенькую «четверку» оставляли метров за триста от места встречи и шли пешком – нам было стыдно. Это сейчас я понимаю, что неважно, как ты выглядишь и на чем ездишь, главное – что ты можешь. Но тогда нам было ужасно неудобно. Работали мы очень много! Писали и для Киева, и - под чужими именами - для Москвы, потому что хотелось успевать все и везде! Постепенно наша команда росла, к нам присоединялись авторы из России, Украины, Белоруссии, так что теперь у нас в компании 60 человек, 28 из которых – замечательные авторы».