В ресторане Оксана Федорова начала чесать живот

Одна из самых красивых девушек России, 8 лет назад завоевав титул «Мисс Вселенной», увы, терпит фиаско в битве со временем. 32-летняя Оксана Федорова, видимо не очень переживает за свою фигуру. Девушка позволила себе трапезничать в ресторане после полуночи. А после этого еще больше удивила посетителей заведения. «После еды наша гостья неожиданно задрала свитер до груди и стала чесать живот, - рассказали очевидцы пикантной сцены. - Когда так делает упитанный мужчина, еще как-то можно понять. Но когда такая красивая девушка! Да еще и при посторонних... Ладно хотя бы почти никто не видел, как она ковыряла в зубах стилусом - палочкой для телефона». «Если есть, то досыта» - таков, видимо, девиз Оксаны. Поэтому на ее столе частенько оказываются сытные блюда, хотя и все же не самые калорийные - девушка жизни не мыслит без королевских креветок и салата цезарь. Подогревают аппетит обычно сухое красное вино, 100 мл коньяка, а запивается все зеленым чаем. Даже если ужин случается ближе к полуночи.