На Dido подали в суд

Бывший астронавт NASA Брюс Маккендлесс подал в суд на британскую поп-певицу Dido. Он обвиняет исполнительницу в незаконном использовании его фото для обложки альбома Dido «Safe Trip Home» 2008 года. Соответчиками по делу выступят лейблы певицы Sony Music и Arista Records, а также фотоагентство Getty Images. «Safe Trip Home» стал третьим студийным альбомом певицы и был номинирован на премию «Грэмми». Несмотря на то, что фигура астронавта на обложке едва различима, Маккендлесс утверждает, что на снимке его узнать легко, поскольку на фото он изображен со специальным пилотируемым маневрирующим модулем. Эту установку, позволяющую космонавтам перемещаться в невесомости вне космического корабля, впервые опробовал именно Брюс Маккендлесс.