Брюс Уиллис сыграет в драме «Десять»

Сюжет картины не разглашается. Автором сценария выступает Скип Вудс, работавший над «Командой А». Режиссером фильма станет Патрик Алессандрин, снявший «13-й район: Ультиматум». Съемки фильма планируется начать в декабре 2010 года. Предполагаемый бюджет фильма составляет около 35 миллионов долларов. Примечательно, что издание The Wrap заявляет, что участие Уиллиса в новом проекте пока официально не оформлено. Продюсером ленты выступает Джо Рот, который работал над такими картинами, как «Рыцарь дня» с Томом Крузом и «Алиса в стране чудес» с Джонни Деппом, собравшая в мировом прокате свыше миллиарда долларов.