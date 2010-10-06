Земные страсти «ВИА Гры» в космосе

Самое сексуальное трио на днях презентовало новую песню «День без тебя» в эфире ведущих радиостанций, а уже в середине октября на музыкальных телеканалах стартует долгожданная премьера одноименного клипа. Участницы «ВИА Гра» переносятся в далекое для человечества будущее. Футуристический сюжет, на борту космического корабля самый привлекательный, обаятельный и сексуальный экипаж. В основе одиссеи - любовь, во главе - женская мудрость, на выходе - самые настоящие земные страсти в межгалактическом пространстве. «Самым сложным было продумать образы героинь, ведь вся интрига клипа не в сюжете, а именно в визуальном воплощении. К примеру, никто из нашей группы не представлял, а какие прически создавать солисткам, - говорит продюсер «ВИА Гры» Константин Меладзе. - Не хотелось повторять и копировать известных киногероев. Поэтому мы и создали свои эксклюзивные экстравагантные образы». Режиссером видео выступил один из самых востребованных в Украине клипмейкеров Сергей Солодкий, снявший группе клип на песню «Сумасшедший». По словам Сергея, задача была не из легких. «Сложно найти аналоги нашему клипу, - рассказывает Солодкий. - Поставленная задача стала в своем роде экспериментом для меня: раскрыть и подать тему космоса так, чтобы это стало увлекательным и зрелищным, и не превратилось в нечто уже обыденное для зрителя. Снимали целые сутки, и надо сказать, что природный артистизм и профессионализм Альбины, Евы и Нади присутствовал на съемочной площадке и в четыре, и в шесть, и даже семь утра».