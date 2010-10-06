Рики Мартин и Элтон Джон защищают геев

Рики Мартин вместе со своими единомышленниками организовал фонд, деятельность которого будет заключаться в том, чтобы защитить геев от нападений со стороны гомофобов. По мнению Рики Мартина и Элтона Джона, известных во всем мире людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в последнее время из всех убийств буквально каждое шестое совершенно на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств. Рики Мартин собирается положить конец этим бессмысленным актам насилия и запугивания геев и лесбиянок.