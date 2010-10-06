Николь Кидман - обычная домохозяйка, правда с «Оскаром»

Октябрь только начался, а звезды уже задумываются о Дне всех святых. Николь Кидман и Кит Урбан недавно прошлись по магазинам Нэшвилла в поисках тыкв и маскарадных костюмов. Кроме покупок, пара в минувшие выходные занималась еще одним важным делом: гуляла с дочкой. Сандей Роуз уже совсем большая, ходит с мамой рядом, а не сидит на руках. В последнее время Николь была постоянно занята, в том числе, и раскруткой новой драмы «Кроличья нора». Но и вернувшись домой актриса не забывает о том, что надо поддерживать себя в форме. По утрам ее видят на пробежке. Что ж, действительно отличный распорядок простой американской домохозяйки: пробежка, шопинг, прогулка с ребенком. Правда, у простых домохозяек обычно нет «Оскаров».