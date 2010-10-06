Кэтрин Хэйгл курит электронные сигареты

Звезда «Голой правды» решила бросить курить и, чтобы облегчить борьбу с привычкой, использует электронные сигареты. «Знаю, звучит нелепо, но это помогает мне не тянуться к сигаретам настоящим. У тебя полное ощущение того, что ты куришь, но вдыхаешь ты при этом не никотин, а водяные пары. Уже шесть месяцев я это делаю», - рассказала Кэтрин. Актриса призналась, что очень хотела бы, чтобы ее дети никогда не пробовали курить: «Своему ребенку я скажу: дело не только в том, что это плохо для тебя. Ты что, в самом деле хочешь провести остаток жизни, борясь с дурацкой привычкой к дурацкой штуке, которая даже кайфа тебе приносит?» В прошлом году Хэйгл с мужем Джошем Келли удочерили корейскую девочку. Чтобы стать идеальной мамой, актриса и хочет избавиться от никотиновой зависимости.