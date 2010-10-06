Немецкие крестьянки - в эротических позах

В Германии вышел новый крестьянский эротический календарь на 2011 год. Главная цель проекта - разрушить сложившиеся в обществе стереотипы об отсталой и недалекой «деревенщине» и показать, что занятие сельским хозяйством может быть привлекательным. Впервые крестьянский эротический календарь появился в Швейцарии в 2005 году и имел большой успех. В 2010 году небольшое швейцарское издательство решилось выпустить «немецкую» версию календаря. Главный принцип остался тем же: показать подлинных девушек, живущих в сельской местности, в эротических позах. Нынешнее немецкое издание, таким образом, является вторым по счету. Сама идея встретила широкое одобрение среди немецких фермеров: на кастинг моделей прибыли сотни соискательниц со всей Германии. Кроме того, ожидается, что подобная реклама сельской жизни поможет привлечь в сельское хозяйство новые рабочие руки и инвестиции.