Татьяна Навка всех ухажеров знакомит с дочерью

Геометрическая фигура, которую образуют отношения знаменитой фигуристки с ее многочисленными мужчинами, уже давно перестала быть треугольником. Роман с Алексеем Воробьевым, с которым 35-летняя Татьяна Навка теперь делит не только одну гримерку, но и крышу над головой, вышел на новый уровень. С разрешения экс-возлюбленного Марата Башарова спортсменка познакомила молодого певца со своей дочкой от Жулина – невероятной красоткой Александрой. В одном из модных заведений столицы, хозяином которого, кстати, является участник ледово-паркетного шоу Таш Саркисян, Навка отужинали в компании «шведской семьи». Для дорогих гостей закрыли целый зал его ресторана, а на экране по просьбе звездной компании транслировали очередной выпуск проекта «Лед и пламень». А насидели Татьяна Навка и ее мужчины – Алексей Воробьев и Марат Башаров – на кругленькую сумму: только один кальян обошелся им больше чем в 3 тысячи рублей. Саша комфортно чувствовала себя в окружении бывшего гражданского мужа мамы и ее нового молодого ухажера. 10-летняя Саша, которая в таком юном возрасте проявляет чудеса женской мудрости, одинаково учтиво общается и с весельчаком Маратом Алимжановичем, и с «тульским пряником» Воробьевым.