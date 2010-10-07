Красотка Цимбалюк не боится выглядеть смешной

Участница шоу «Звезда+Звезда» Инна Цымбалюк сыграет в комедии «Наполеон против Ржевского» почти саму себя — светскую львицу. «Она безумно влюблена в Ржевского, из-за этого очень комична, — говорит о своей героине Инна. — Правда, сначала я проходила кастинг на второстепенную роль барменши, но понравилась режиссеру, так что буду играть светскую даму. Подробностей съемок пока не знаю сама, но слышала, что там будут просто невероятные костюмы. У меня уже даже попросили размеры, так что, думаю, меня ждет шикарное платье». Кстати, признанная красотка Цимбалюк совсем не боится выглядеть на экране смешной. «Роль, конечно, комедийная, но показаться забавной мне даже интересно. На съемках шоу «Звезда+Звезда» примеряю на себя разные смешные образы. Вот, например, в одном из выпусков я... поменяла расу и пол! Другие участники на съемках меня даже не узнавали!»