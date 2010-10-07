Виктория Бекхэм покрылась морщинами!

Виктория Бекхэм шокировала всех своим непрезентабельным видом. Звезду увидели вчера на выходе из дорогого лондонского ресторана. Виктория не только еще больше исхудала, но и покрылась морщинами! К осунувшемуся лицу Пош Спайс все уже привыкли, но в этот раз она выглядела совсем уж истощенной. Щеки звезды настолько впали, что ее лицо стало напоминать безжизненную маску. А теперь ко всему прочему появились еще и проблемы с ногами. На снимках отчетливо видно, что они покрыты морщинами. Вероятная причина в резком похудании, из-за чего жира не хватает, чтобы «выровнять» кожу. Также такой эффект может возникнуть, если слишком много времени проводить на солнце. Сейчас Виктория находится в Лондоне, занимаясь подготовкой к выпуску своей новой линии сумок. Помимо прочего, Пош Спайс находит время и на семью. Недавно ее сестра родила дочку, и Викки старается почаще навещать новорожденную племянницу.