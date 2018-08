Кайли Миноуг - номинантка австралийского «Грэмми»

Новый альбом Кайли Миноуг «Aphrodite» номинирован на звание «Лучшего поп-релиза года» в рамках отбора претендентов на премию ARIA Awards – австралийского аналога «Грэмми». Сама артистка также может стать «Лучшей исполнительницей года» - если дорогу ей не перебегут Сиа и амбициозная дебютантка Лиза Митчелл. Сиа может «попортить малину» Кайли и в альбомной категории – ее пластинка «We Are Born» будет соревноваться с «Aphrodite» наряду с «Half Mast» Empire Of The Sun и «Like It Like That» Гая Себастьена. Сразу в пяти категориях премии отмечены инди-рокеры The Temper Trap – они могут быть признаны «Лучшей группой», а также авторами «Лучшего альбома года». В последней номинации конкурентами их «Conditions» выступят работы Birds Of Tokyo, Angus & Julia Stone и новичков Tame Impala и Washington. Дэнс-электронщики Miami Horror, Midnight Juggernauts и Pendulum сойдутся в борьбе за звание авторов лучшего танцевального релиза, а Джон Батлер, Пол Демпси и Гай Себастьен сразятся за титул «Лучшего исполнителя». Церемония вручения ARIA Awards состоится 7 ноября в сиднейском Opera House.