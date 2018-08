Стинга наградили за заслуги в США

Британский исполнитель, бывший лидер The Police Стинг (настоящее имя - Гордон Самнер) удостоен награды за достижения в музыкальной индустрии США. Премия певцу была вручена в Лондоне 5 октября на церемонии, устроенной компанией Broadcast Music, Inc (BMI). Стинг был отмечен за песню The Police «Every Breath You Take». По подсчетам BMI, с момента своего выхода в 1983 году она прозвучала в эфире американских радиостанций не менее десяти миллионов раз. Кроме того, награды была удостоена певица Лили Аллен за свой трек «The Fear» и ирландское поп-трио The Script за песню «The Man Who Can't Be Moved». Также премию BMI получил сэр Элтон Джон и его постоянный соавтор Берни Топин. Они были отмечены за треки «Your Song» и «Crocodile Rock», прозвучавшие в эфире радиостанций США восемь и шесть миллионов раз. Иконой BMI был признан поэт-песенник Дон Блэк, известный по сотрудничеству с Майклом Джексоном и работе над звуковой дорожкой для «бондианы». Предыдущими лауреатами этой награды становились Рэй Дэвис, Брайан Ферри и Вэн Моррисон. Основной деятельностью компании BMI является сбор роялти для британских музыкантов и правообладателей на территории США.