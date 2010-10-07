Григорьева разрушила карьеру Мела Гибсона

Оксана Григорьева, бывшая пассия знаменитого голливудского актера и режиссера Мела Гибсона, заявила, что он хотел ее убить. По словам россиянки, актер говорил ей о самоубийстве и даже направлял на нее оружие. «Я не держу на него зла. На самом деле, ради благополучия дочки Люсии, я ему желаю всего хорошего. Он должен иметь мужество, чтобы отвечать за то, что сделал», - сказала Григорьева. Между тем звезда фильмов «Храброе сердце» и «Смертельное оружие» никак не прокомментировал слова бывшей возлюбленной. Со своей стороны, адвокаты Гибсона обвинили россиянку в том, что она не позволяет ему видеться с их дочерью, родившейся в октябре 2009 года. Судья выписал ордер, запрещающий актеру приближаться к своей дочери. Адвокаты голливудской звезды пытаются оспорить это решение и обвиняют Григорьеву в вымогательстве. Кроме того, актер решил обратиться за помощью к специалисту после того, как Оксана Григорьева обнародовала аудиозаписи, на которых он ей угрожает. На пленках Гибсон высказывает Григорьевой упреки материального плана, а также делает шовинистические заявления в адрес негров и латиноамериканцев. Расшифрованные аудиозаписи серьезно отразились на карьере Гибсона. После обнародования этой записи Мэлу Гибсону отказали в финансировании все крупнейшие американские студии. СМИ заговорили о начале конца карьеры для знаменитого деятеля кино.