Майкл Джексон охраняет тайваньскую ферму

30-летний житель Тайваня придумал оригинальный способ защиты урожая рисовой фермы. Он изготовил два чучела и нарядил их в костюмы в стиле Майкла Джексона. Теперь эти охранники стоят на ферме, принадлежащей его отцу. Каркас чучел сделан из дерева, а для изготовления голов он использовал поролон. На одном из пугал надеты расшитые блестками белые перчатки, черная шляпа и черные башмаки, а на втором - красный костюм в стиле наряда Джексона из клипа «Thriller». Похожими на «короля поп-музыки» чучел делают не только их наряды, но и позы - пугала «копируют» знаменитые танцевальные движения Джексона. Как рассказал создатель чучел, скоро к их компании присоединится еще одно пугало в образе поп-певца. По словам жителя Тайваня, его семья отнеслась к чучелам настороженно. «Мне даже пришлось накричать на дедушку, который сказал, что дух Майкла Джексона придет к нам и будет за нами охотиться», - поделился изготовитель чучел. «Но вообще я был бы не против, если бы Майкл мог прийти к нам», - заключил он.