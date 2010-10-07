Парализованная актриса подает в суд на «Трансформеров 3»

Габриэлла Седильо, актриса массовки, была серьезно ранена на съемках «Трансформеров 3» в прошлом месяце после трюка который пошел неправильно. А во вторник ее брат, Адольфо Рома, подал иск от ее имени в отношении Paramount Pictures. Компания обвиняется в небрежности. «Мы подали иск сегодня утром в Чикаго и сделали запрос в суд присяжных» - сообщил Тодд А. Смит, адвокат Седильо. Ее адвокат также добавил, что Седильо, которой 24 года, теперь не может говорить, и вся левая сторона ее тела парализована. Похоже она потеряла способность видеть левым глазом, он полностью закрыт. На следующий день после происшествия в сентябре, Седильо подверглась операции на головной мозг. В иске пострадавшую называют «инвалидом», а также там говорится, что выполнение ее обязанностей не должно было повлечь за собой никаких «рисков и травм». В иске перечислено несколько причин, повлекших ранения: неправильная подготовка кронштейна для трюков с автомобилем, отсутствие адекватных мер безопасности. Седильо управляла своим автомобилем в тот момент, когда машина, участвовавшая в трюке направлялась в другом направлении. Кабель буксировки открепился и, пролетев через окно машины Габриэллы, ранил ее в голову.