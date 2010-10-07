Ди Каприо и Доронин отдыхают на Ибице

Благодаря своим невестам-супермоделям Леонардо Ди Каприои Владислав Доронин теперь – близкие друзья. Прихватив своих прекрасных половинок, Бар Рафаэли и Наоми Кэмпбелл, голливудская звезда и русский олигарх отправились зажигать на Ибицу. Совсем недавно, в августе, они совершили вояж на роскошной яхте Доронина вокруг Сардинии. Тогда Лео был явно очарован гостеприимством русского миллионера - Доронину даже удалось пристрастить голливудского лежебоку к йоге, которой подтянутый Владислав занимается регулярно под присмотром персонального тренера. И вот теперь, спустя месяц, друзья соскучились друг по другу и решили возобновить приятное знакомство. За это время Наоми успела с размахом отметить 25-летие своей карьеры на подиуме и, утомившись от многочисленных вечеринок и интервью, решила уйти на заслуженный отдых и вновь расслабиться на море. Вся компания много загорает и плавает с маской и ластами, любуясь красотами подводного мира. Ну и, разумеется, опять занимается йогой. С утра пораньше папарацци сфотографировали Бар, Лео и Владислава, которые махали руками, выполняя указания тренера. Впрочем, красотке Рафаэли вскоре наскучили упражнения, и она сбежала на пляж. А вот Ди Каприо остался до конца урока. Актер оказался дисциплинированным учеником – видимо, из-за своей склонности к полноте. Перед съемками своего последнего фильма «Начало» продюсеры заставили Лео сбросить семь килограммов, и теперь артист старается поддерживать себя в форме и не толстеть.