Беременная Крус показала животик

36-летняя Пенелопа Крус находится уже на пятом месяце беременности. До сих пор актриса старалась не появляться на публике, и папарацци довольствовались лишь снимками ее выросшего животика, украдкой сделанными во время съемок «Пиратов Карибского моря». Слухи об интересном положении звезды ходят уже больше года, и ни разу не оказались достоверными. Теперь же такую радость не скроешь, сделанные фото официально подтвердили эту информацию. Пенелопа Крус сейчас чувствует себя хорошо и продолжает сниматься в сиквеле «Пиратов Карибского моря», где играет любовницу Джека Воробья. Теперь же актриса не стесняется своей изменившейся фигуры и охотно выставляет животик напоказ.