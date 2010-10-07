Умер Бернар Клавель

В Париже в возрасте 87 лет умер известный французский писатель, обладатель Гонкуровской премии Бернар Клавель. В последние годы писатель, опубликовавший около 100 романов, страдал от тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. Бернар Клавель родился в мае 1923 года в бедной семье и уже в 14 лет начал работать учеником кондитера. Позднее будущему писателю пришлось попробовать профессии рабочего, лесоруба и борца на ярмарках - этот период жизни Клавеля описан в его первом романе «Ночной рабочий», опубликованном в 1956 году, при поддержке Эрве Базена и Марселя Эме. Эта книга стала началом большого творческого пути, на протяжении которого Клавель написал и издал несколько десятков романов, большое количество рассказов, эссе и стихотворений. В 1968 году за роман «Зимние фрукты» Клавель получил престижную Гонкуровскую премию. Клавель был человеком ярко выраженных нонконформистских взглядов и дважды отвергал орден Почетного легиона, которым писателя хотело наградить правительство.