Солист Limp Bizkit познакомится с будущей тещей из Украины

Фронтмен знаменитой американской нью-метал группы Limp Bizkit Фред Дарст сегодня, познакомится с родителями своей украинской невесты. Как стало известно группа Limp Bizkit приехала в Киев. В столице коллектив отыграет концерт в КиевЭкспоПлаза в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Gold Cobra. Однако в планах фронтмена группы не только концерт - Фред Дарст будет знакомиться с родителями своей невесты, крымчанки Ксении. Музыкант пригласил родителей девушки в Киев и оплатил их проживание в отеле ИнтерКонтиненталь. Осенью 2009 года Фред Дарст развелся со своей второй женой Рейчел Тергесен, русской по происхождению. Также у него есть двое детей - дочь Адриана от первого брака и сын Даллас от предыдущей связи с Дженнифер Таер.