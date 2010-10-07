Лолита - без макияжа!

Певица явилась на презентацию «самой золотой картины» в мире совсем без макияжа. Пока Лолита рассматривала написанное золотом полотно, папарацци рассматривали Лолиту. Выглядит артистка и без тонн косметики неплохо, разве что растрепанные волосы и седые виски портят вид. Оделась Лолита тоже весьма достойно, на этот раз решив не шокировать публику своими формами. Светлый костюмчик вопреки оптическим свойствам таких оттенков Лолиту даже стройнил. Не зря говорят, что любовь красит женщину. Не так давно Лолита вышла замуж за тренера по сквошу Дмитрия Иванова, и семейная жизнь, кажется, начала оказывать на артистку положительный эффект.