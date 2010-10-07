Де Ниро влюбился в Монику Белуччи

Моника Белуччи присоединилась к Роберту Де Ниро на съемках романтической комедии «Учебник любви 3». Ничего удивительного, что оскароносный актер не смог присутствовать на нью-йоркской премьере фильма «Стоун»: он уже несколько недель работает в Италии, где проходят съемки третьей части одной из успешнейших франшиз итальянского кино – «Учебник любви 3». В первых двух картинах Джованни Веронези («Учебник любви» 2005 года и «Учебник любви: Истории» 2007 года) речь шла о разных этапах взаимоотношений нескольких пар влюбленных. В новом фильме в центре сюжета снова будет несколько пар, а герой Де Ниро, разведенный американский профессор, падет под чарами итальянской красавицы в исполнении Белуччи. Де Ниро обратится к корням и будет говорить в фильме на итальянском. В «Учебнике любви 3» также играют Микеле Плачидо, Валерия Соларино и Лаура Кьятти. Съемки ленты проходят в Риме и вызывают серьезное недовольство горожан, так как создают немало неудобств. Жители итальянской столицы утверждают, что давно не видели таких пробок.