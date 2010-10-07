Распутина стыдится показать лицо

Маша Распутина крайне редко появляется сегодня на людях. Любой выход в свет дается звезде с огромным трудом. Сама она это никак не комментирует. Но из достоверных источников известно, что Мария Николаевна практически не вылезает со своей дачи на Рублевке. Распутина активно занимается домашним хозяйством, воспитывает десятилетнюю дочку Машеньку, ходит на службы в ближайший храм. Говорят, муж Распутиной бизнесмен Виктор Захаров не нарадуется на свою вторую половинку: в быту Маша покладиста и не агрессивна. И вот приятная неожиданность - на одной из пафосных светских тусовок Маша была замечена в довольно странном обличии: в длинношерстной полушубейке, леопардовой блузке и с крашенными под яркую бронзу распущенными волосами. На все просьбы журналистов сфотографироваться Маша отвечала отказом. «Снимать крупно меня нельзя ни в коем случае! А то сильно обижусь, да и обидеть могу!», - горячилась певица. По всему было похоже, что Распутиной не слишком-то нравится ее нынешний облик. Маша терпеть не может разговоров о пластических операциях. Но на вопрос о пластике певица ответила: «Лицо артиста должно работать, приносить деньги. Лицом можно и нужно привлекать внимание. Но обязательно здоровым, естественным его видом».