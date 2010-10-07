В Нью-Йорке подадут Барби, одетую в бриллианты

В Нью-Йорке на аукцион Christie's выставят самую дорогую в мире куклу Барби. Ее оценочная стоимость - полмиллиона долларов. Кукла в черном коктейльном платье украшена настоящими бриллиантами от дизайнера Стафано Кантури. На шее Барби - ожерелье с розовым бриллиантом стоимостью не менее $300 000. Торги состоятся 20 октября. Вырученные средства пойдут в фонд, занимающийся проблемами рака груди. Кантури получил заказ на изготовление самой дорогой Барби в мире во время прошлогодних торжеств, которыми было отмечено 50-летие самой знаменитой в мире куклы. Первая Барби была продана всего за три доллара. Однако уже в 2004 году красавица-блондинка 1959 года рождения была продана на аукционе eBay за $3 552, а спустя два года на аукционе Christie's в Англии ее цена подскочила до $17 000. До сих пор это была рекордная цена на Барби.