Снежана Егорова стала блондинкой

Телеведущая Снежана Егорова кардинально сменила свой имидж. Привычная глазу кудрявая рыжая, теперь Снежана Егорова носит прямые пряди, выкрашенные в блонд! В новом цвете и с новым отличным настроением звезда пришла на премьеру фильма «Ешь. Молись. Люби» в столичный «Кинопалац». Однозначно, в свете успехов дочери Егоровой Александры на проекте «Украина слезам не верит» маме придется подумать, чем привлечь внимание к собственной персоне. Теперь ведь в украинском шоу-бизнесе будет сразу две Егоровых!