Сандра Баллок сыграет в «Гравитации»

Обладательница премии «Оскар» Сандра Баллок стала следующей претенденткой на главную роль в фантастическом фильме Альфонсо Куарона «Гравитация». Изначально в главной роли в «Гравитации» должна была сниматься Анджелина Джоли, которая, отказалась, после того как проект переехал из Universal в Warner Bros. Джоли приняла это решение из-за отказа новой студии платить актрисе гонорар в 20 миллионов долларов. После этого на роль претендовала Натали Портман, однако она также отказалась от участия в проекте. Сюжет «Гравитации» строится вокруг женщины-астронавта, которая оказывается в одиночестве на космической станции - все остальные гибнут в результате столкновения станции с астероидами. Большая часть сюжета картины строится вокруг одного персонажа. Бюджет «Гравитации» составляет около 80 миллионов долларов. Одну из ролей второго плана в картине исполняет Роберт Дауни-младший. Ранее компания Framestore, занимающаяся созданием спецэффектов для картины, пообещала, что по зрелищности фильм будет сравним с «Аватаром» Джеймса Кэмерона.