Еве Бушминой нравится своя грудь

Все участницы «ВИА Гры» обладают пышными и аппетитными формами бюста, который и есть их визитной карточкой. Ева Бушмина (настоящее имя Яна Швец)– не исключение. Кроме стройных ножек, осиной талии, шикарных волос и красивых глаз эффектная блондинка обладает шикарным бюстом третьего размера. Девушка комфортно чувствует себя в откровенной одежде и совсем не стесняется демонстрировать все свои прелести перед камерами. «Секретов никаких нет – я не делаю ничего! Молодость. Она дает свое. А насчет груди – я довольна ею. Хожу в спортзал, делаю специальный комплекс упражнений для пресса, ног и груди в том числе», - поделилась певица.