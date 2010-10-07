Майкл Дуглас поставит точку в борьбе с раком

В настоящее время 66-летний актер проходит курс радио- и химиотерапии, призванный избавить его от рака гортани четвертой стадии. Старый друг Дугласа, журналист Аллен Берри объявил, что звезде предстоит финальная серия процедур - после нее никакой дополнительной терапии врачи назначать не будут. Предполагается, что актер будет оправляться от болезни в течение шести недель. В этот период Дуглас должен будет периодически посещать врачей для обследований. Боль в горле начала беспокоить Дугласа еще этим летом. Однако врачи вовремя не сумели выявить у актера признаков опасной болезни. Лишь после проведения биопсии в августе этого года у актера обнаружили рак гортани на поздней стадии. В итоге знаменитости назначили двухмесячный курс радио- и химиотерапии.