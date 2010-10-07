Могилевская оставила Россию на «десерт»

Наталья Могилевская решила оставить российский рынок другим своим коллегам. Певица не стремится переезжать в Москву, так как ей пока достаточно родной сцены. Певица утверждает, что здесь еще много непокоренных сердец, но возможно, она просто боится раствориться в российском шоу-бизнесе. Ведь там и своих звезд хватает. Если Наталья Могилевская все же решится уехать в Москву, то только ради кинематографа. Только в этой сфере не пробовала себя знаменитая певица. «Я не хочу покорять Москву, мне это не нужно. Там и так много талантливых звезд. Я завоевание российского рынка оставила на потом, когда я заброшу карьеру певицы и начну снимать кино, вот тогда я поеду покорять Россию», - рассказала Наталья Могилевская.