Верник приударил за звездой Playboy Дашей Астафьевой

Оказывается, служебный роман звезды Playboy Даши Астафьевой и актера Игоря Верника на проекте «Звезда+звезда» в самом разгаре! Даша с Игорем, скрываясь от посторонних, ведут себя словно влюбленные голубки: они целуются, страстно обнимаются и засыпают друг друга комплиментами. Во вторник началось все с того, что Даша с Игорем за ручки появились в холле съемочного павильона на ВДНХ. Поздоровавшись с организаторами и участниками проекта, парочка направилась в гримерную. Как объяснили - репетировать номер. Но нам показалось, что это был лишь повод для очередного уединения. Зайдя в комнату, Игорь сразу начал засыпать певицу комплиментами: «Дашенька, я восхищаюсь красотой твоего голоса! А как же ты красива и сексуальна! К тому же, умеешь вовремя раздеться! Ух, голова кругом идет!» После этих слов Верник рухнул на колени, стал обнимать ножки и целовать ладони Астафьевой. Даша была неподвижна, лишь изредка на ее лице появлялась кокетливая улыбка. Увидев, что рядом находится журналист, парочке ничего не оставалось, как признаться в своих отношениях. «Игорь очень харизматичный и веселый человек, - обратилась Даша к журналисту. - Представляете, он меня постоянно балует! На днях принес мне на съемки огромный букет полевых цветов! Мне было очень приятно! А после пригласил на свой спектакль в Москве и даже пообещал мне роль. Я до сих пор прокручиваю в голове, что же мне надеть на эту встречу». Тут Дашу перебил Верник: «Ой, а чего мне это стоило! Всегда, когда я начинаю проявлять эмоции по отношению к Даше, она начинает краснеть и скромничать! Ведет себя, как дитя!» Похоже, отношения этой парочки уже давно переросли просто партнерские. А перерастут ли они в настоящую любовь - неизвестно. Игорь должен помнить: дома в Москве его ждет супруга Мария и сын Григорий.